Курс валют на 4 жовтня: Нацбанк зміцнив гривню
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,2202 грн/дол., зміцнивши її на 5 копійок. Курс євро встановлено на рівні 45,52 грн/євро, а на міжбанку долар торгується по 41,18-41,2 грн.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні - 41,2202 грн/дол., що зміцнило гривню на 5 копійок, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,22 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 45,52 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:15 ранку:
- Долар можна купити за 41,55 грн, а продати за 41,15 у банка
- Євро можна купити за 46,10 грн, а продати за 45,50 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 41,40−41,47 грн, а євро — за 45,80 – 46,95 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 41,18 − 41,2 грн/дол. для долара та 45,45−45,46 грн/євро для євро.
Нагадаємо
В Україні до 2027 року планують створити інвестиційний фонд на 16 мільярдів євро для підтримки громад і бізнесу, що зазнали збитків через війну. Фонд буде наповнюватися коштами міжнародних фінансових інституцій і стане частиною програми Ukraine Facility.