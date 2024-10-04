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Курс валют на 4 жовтня: Нацбанк зміцнив гривню

Київ • УНН

 • 14772 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,2202 грн/дол., зміцнивши її на 5 копійок. Курс євро встановлено на рівні 45,52 грн/євро, а на міжбанку долар торгується по 41,18-41,2 грн.

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні - 41,2202 грн/дол., що зміцнило гривню на 5 копійок, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,22 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 45,52 грн/євро.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:15 ранку:

- Долар можна купити за 41,55 грн, а продати за 41,15 у банка

- Євро можна купити за 46,10 грн, а продати за 45,50 грн у банках.

- В обмінниках долар торгується за курсом 41,40−41,47 грн, а євро — за 45,80 – 46,95 грн.

- На міжбанку курси становлять відповідно 41,18 − 41,2 грн/дол. для долара та 45,45−45,46 грн/євро для євро.

Нагадаємо

В Україні до 2027 року планують створити інвестиційний фонд на 16 мільярдів євро для підтримки громад і бізнесу, що зазнали збитків через війну. Фонд буде наповнюватися коштами міжнародних фінансових інституцій і стане частиною програми Ukraine Facility.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Економіка
natsionalnyi-bank-ukrainyНаціональний банк України
ukrainaУкраїна

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