В Україні планують створити інвестфонд на 16 млрд євро в рамках Ukraine Facility
Київ • УНН
В Україні планують створити інвестиційний фонд на 16 млрд євро для підтримки громад і бізнесу, постраждалих від війни. Фонд буде частиною програми Ukraine Facility та фінансуватиметься міжнародними фінансовими інституціями.
В Україні до 2027 року планують створити інвестиційний фонд на 16 мільярдів євро для підтримки громад і бізнесу, що зазнали збитків через війну. Фонд буде наповнюватися коштами міжнародних фінансових інституцій і стане частиною програми Ukraine Facility. Про це на зустрічі з Конфедерацією будівельників України повідомила Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, пише УНН.
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Шуляк розповіла, що до 2027 року в Україні планується створення інвестиційного фонду обсягом 16 мільярдів євро. Його запуск заплановано в межах другого компоненту програми Ukraine Facility, яка передбачає надання Україні 50 мільярдів євро від ЄС.
"Він (інвестиційний фонд — ред.) зможе стати суттєвою підтримкою для розвитку бізнесу, зокрема того, який бачитиме себе у розвитку будівельної сфери. Будемо очікувати, як цей фонд запрацює, щоб він допомагав і будівельній галузі у тому числі", - повідомила Шуляк.
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Фонд буде фінансуватися за участі міжнародних та європейських фінансових інституцій, таких як Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Банк розвитку Ради Європи та Світовий банк.
Нагадаємо
Кабінет Міністрів України затвердив Стратегію демографічного розвитку до 2040 року та погодив технічне завдання для розробки інформаційної системи НКРЕКП, що є частиною виконання Плану Ukraine Facility.