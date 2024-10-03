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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине планируют создать инвестфонд на 16 млрд евро в рамках Ukraine Facility

В Украине планируют создать инвестфонд на 16 млрд евро в рамках Ukraine Facility

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 15:11  •  7573 просмотра

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В Украине планируют создать инвестиционный фонд на 16 млрд евро для поддержки общин и бизнеса, пострадавших от войны. Фонд будет частью программы Ukraine Facility и будет финансироваться международными финансовыми институтами.

В Украине до 2027 года планируют создать инвестиционный фонд на 16 миллиардов евро для поддержки громад и бизнеса, которые понесли убытки из-за войны. Фонд будет наполняться средствами международных финансовых институтов и станет частью программы Ukraine Facility. Об этом на встрече с Конфедерацией строителей Украины сообщила Председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, пишет УНН.

Украина получила 4,2 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Facility13 августа 2024, 10:52 • 26523 просмотра

Шуляк рассказала, что до 2027 года в Украине планируется создание инвестиционного фонда объемом 16 миллиардов евро. Его запуск запланирован в рамках второго компонента программы Ukraine Facility, которая предусматривает предоставление Украине 50 миллиардов евро от ЕС. 

"Он (инвестиционный фонд - ред.) сможет стать существенной поддержкой для развития бизнеса, в частности того, который будет видеть себя в развитии строительной сферы. Будем ожидать, как этот фонд заработает, чтобы он помогал и строительной отрасли в том числе", - сообщила Шуляк.

Украина завершила выполнение двух индикаторов Ukraine Facility в сферах энергетики и человеческого капитала2 октября 2024, 12:04 • 13931 просмотр

Фонд будет финансироваться при участии международных и европейских финансовых институтов, таких как Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Банк развития Совета Европы и Всемирный банк.

Напомним 

Кабинет Министров Украины утвердил Стратегию демографического развития до 2040 года и согласовал техническое задание для разработки информационной системы НКРЭКУ, что является частью выполнения Плана Ukraine Facility. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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