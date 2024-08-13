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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина получила 4,2 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Facility

Украина получила 4,2 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Facility

Киев  •  УНН

13 августа 2024, 10:52  •  11781 просмотра

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Украина получила 4,2 млрд евро от ЕС в рамках программы Ukraine Facility. Средства будут направлены на социальные и гуманитарные программы, а до конца года ожидается еще один транш помощи.

Украина получила 4,2 млрд евро от ЕС в рамках программы Ukraine Facility, средства будут направлены на социальные и гуманитарные программы, а до конца года ожидается еще один транш помощи, сообщил во вторник Премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Украина получила 4,2 млрд евро от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility. Правительство направит эти средства на социальные программы, гуманитарную сферу и другие важные бюджетные программы. Военные расходы мы продолжаем финансировать исключительно за счет собственных ресурсов

- написал Шмыгаль в Telegram.

С начала года ЕС, по словам Премьера, предоставил Украине уже более 12 млрд евро бюджетной поддержки.

"Мы продолжаем внедрять реформы, которые важны для нашей устойчивости, развития и будущего. Европейские партнеры поддерживают эти усилия. До конца года мы ожидаем получить еще один транш помощи", - отметил глава правительства.

Он поблагодарил ЕС за "солидарность с Украиной в нашей борьбе за свободу и независимость".

ЄС затвердив перший платіж Україні у майже 4,2 млрд євро у межах Ukraine Facility6 августа 2024, 11:04 • 28780 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономикаполитика
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
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