Совет ЕС принял решение о первом платеже Украине в размере почти 4,2 млрд евро в рамках новой программы Ukraine Facility, сообщило во вторник венгерское председательство в Совете ЕС, пишет УНН.

Детали

"Письменная процедура завершена! После завершения письменной процедуры Совет (ЕС) сегодня принял имплементационное решение, разрешая первый платеж в размере почти 4,2 миллиарда евро в рамках Ukraine Facility. Это решение поддерживает макрофинансовую стабильность Украины и функционирование ее государственного управления", - сообщило венгерское председательство в Совете ЕС в X.

Ранее

Послы ЕС согласовали выделение Украине 4,2 млрд евро в рамках Ukraine Facility 24 июля.

17 июля Европейская комиссия положительно оценила первый регулярный платеж в около 4,2 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility на поддержку макрофинансовой стабильности страны и функционирования государственного управления.

Еврокомиссия пришла к выводу, что Украина "удовлетворительно выполнила" девять показателей реформ, связанных с первым регулярным платежом в поддержку Плана для реализации Ukraine Facility - стратегии реформ и инвестиций в Украине на следующие четыре года. Эти реформы охватывают управление государственными финансами и госпредприятиями, бизнес-среду, энергетику и разминирование.

Дополнение

После утверждения этого решения Советом ЕС общий объем финансирования, выделенного Украине с момента начала работы инструмента в марте этого года, достигнет 12 млрд евро.

В рамках программы Ukraine Facility страна получит до 50 млрд евро грантов и займов на период 2024-2027 годов.