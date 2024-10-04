Курс валют на 4 октября: Нацбанк укрепил гривну
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,2202 грн/долл., укрепив ее на 5 копеек. Курс евро установлен на уровне 45,52 грн/евро, а на межбанке доллар торгуется по 41,18-41,2 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,2202 грн/долл., что укрепило гривну на 5 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,22 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 45,52 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:
- Доллар можно купить за 41,55 грн, а продать за 41,15 у банка
- Евро можно купить за 46,10 грн, а продать за 45,50 грн в банках.
- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,40-41,47 грн, а евро - по 45,80 - 46,95 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 41,18 - 41,2 грн/долл. для доллара и 45,45-45,46 грн/евро для евро.
Напомним
В Украине до 2027 года планируют создать инвестиционный фонд на 16 миллиардов евро для поддержки общин и бизнеса, которые понесли убытки из-за войны. Фонд будет наполняться средствами международных финансовых институтов и станет частью программы Ukraine Facility.