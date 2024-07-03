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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 59184 перегляди

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Курс валют на 3 липня: гривня знову на історичному мінімумі

Київ • УНН

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Національний банк України девальвував гривню на 10 копійок, встановивши офіційний обмінний курс на рівні 40,7476 грн/дол. та 43,69 грн/євро.

Курс валют на 3 липня: гривня знову на історичному мінімумі

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 40,7476 грн/дол., що девальвувало гривню на 10 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 40,74 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 43,69 грн/євро.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:15:

  • Долар можна купити за 41,00 грн, а продати за 40,50 у банках. Євро можна купити за 44,15 грн, а продати за 43,55 грн у банках. 
  • В обмінниках долар торгується за курсом 40,92-40,41 грн, а євро - за 44,00-44,20 грн. 
  • На міжбанку курси становлять відповідно 40,8-40,84 грн/дол. для долара та 43,84-43,87 грн/євро для євро.

Нагадаємо

Міжнародна торгівля товарами за перше півріччя цього року залишалася стабільною, експорт стабілізувався на рівні 19,5 млрд дол. порівняно з аналогічним періодом 2023 року, імпорт товарів за цей період сягнув 31,9 млрд дол., зрісши проти торішнього показника на 4,9%.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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