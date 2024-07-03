Курс валют на 3 июля: гривна снова на историческом минимуме

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 40,7476 грн/долл., что девальвировало гривну на 10 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 40,74 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,69 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15:

Доллар можно купить за 41,00 грн, а продать за 40,50 в банках. Евро можно купить за 44,15 грн, а продать за 43,55 грн в банках.

В обменниках доллар торгуется по курсу 40,92-40,41 грн, а евро - по 44,00-44,20 грн.

На межбанке курсы составляют соответственно 40,8-40,84 грн/долл. для доллара и 43,84-43,87 грн/евро для евро.

Напомним

Международная торговля товарами за первое полугодие этого года оставалась стабильной, экспорт стабилизировался на уровне 19,5 млрд долл. по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, импорт товаров за этот период достиг 31,9 млрд долл., увеличившись против прошлогоднего показателя на 4,9%.