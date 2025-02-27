Курс валют на 27 лютого: Нацбанк продовжує зміцнювати гривню

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НБУ встановив офіційний курс гривні на рівні 41,6390 грн/дол., що на 10 копійок міцніше. На міжбанку долар торгується по 41,60-41,631 грн, а євро - по 43,65-43,66 грн.

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,6390 грн/дол., що зміцнило гривню на 10 копійки, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,63 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 43,62 грн/євро.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 8:40 ранку:

  • Долар можна купити за 42,00 грн, а продати за 41,45 грн у банках. Євро можна купити за 44,10 грн, а продати за 43,60 грн у банках.
    • В обмінниках долар торгується за курсом 41,57-41,67 грн, а євро - за 43,75-43,95 грн.
      • На міжбанку курси становлять відповідно 41,60-41,631 грн/дол. для долара та 43,65-43,66 грн/євро для євро.

        Доповнення

        НБУ пояснив, що зміна курсу гривні не здатна усунути структурний дефіцит валюти в країні.

        У 2024 році в Україні було здійснено понад 3,6 млрд платіжних операцій, які включають кредитові та дебетові перекази.  

        Анна Мурашко

        Анна Мурашко

        Економіка
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