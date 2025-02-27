Курс валют на 27 лютого: Нацбанк продовжує зміцнювати гривню
Київ • УНН
НБУ встановив офіційний курс гривні на рівні 41,6390 грн/дол., що на 10 копійок міцніше. На міжбанку долар торгується по 41,60-41,631 грн, а євро - по 43,65-43,66 грн.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,6390 грн/дол., що зміцнило гривню на 10 копійки, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,63 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 43,62 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 8:40 ранку:
- Долар можна купити за 42,00 грн, а продати за 41,45 грн у банках. Євро можна купити за 44,10 грн, а продати за 43,60 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 41,57-41,67 грн, а євро - за 43,75-43,95 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 41,60-41,631 грн/дол. для долара та 43,65-43,66 грн/євро для євро.
Доповнення
НБУ пояснив, що зміна курсу гривні не здатна усунути структурний дефіцит валюти в країні.
У 2024 році в Україні було здійснено понад 3,6 млрд платіжних операцій, які включають кредитові та дебетові перекази.