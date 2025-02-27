Курс валют на 27 февраля: Нацбанк продолжает укреплять гривну
Киев • УНН
НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,6390 грн/долл., что на 10 копеек крепче. На межбанке доллар торгуется по 41,60-41,631 грн, а евро - по 43,65-43,66 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,6390 грн/долл., что укрепило гривну на 10 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,63 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,62 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 8:40 утра:
- Доллар можно купить за 42,00 грн, а продать за 41,45 грн в банках. Евро можно купить за 44,10 грн, а продать за 43,60 грн в банках.
- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,57-41,67 грн, а евро - по 43,75-43,95 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 41,60-41,631 грн/долл. для доллара и 43,65-43,66 грн/евро для евро.
Дополнение
НБУ объяснил, что изменение курса гривны не способно устранить структурный дефицит валюты в стране.
В 2024 году в Украине было совершено более 3,6 млрд платежных операций, которые включают кредитные и дебетовые переводы.