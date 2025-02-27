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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Курс валют на 27 февраля: Нацбанк продолжает укреплять гривну

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НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,6390 грн/долл., что на 10 копеек крепче. На межбанке доллар торгуется по 41,60-41,631 грн, а евро - по 43,65-43,66 грн.

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,6390 грн/долл., что укрепило гривну на 10 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,63 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,62 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 8:40 утра:

  • Доллар можно купить за 42,00 грн, а продать за 41,45 грн в банках. Евро можно купить за 44,10 грн, а продать за 43,60 грн в банках.
  • В обменниках доллар торгуется по курсу 41,57-41,67 грн, а евро - по 43,75-43,95 грн.
  • На межбанке курсы составляют соответственно 41,60-41,631 грн/долл. для доллара и 43,65-43,66 грн/евро для евро.

Дополнение

НБУ объяснил, что изменение курса гривны не способно устранить структурный дефицит валюты в стране.

В 2024 году в Украине было совершено более 3,6 млрд платежных операций, которые включают кредитные и дебетовые переводы.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономика
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