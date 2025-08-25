$41.220.00
Ексклюзив
06:07 • 1934 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
05:46 • 5478 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 5584 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 19805 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 37391 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 37581 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 35260 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 48606 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 81767 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 64525 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
Курс валют на 25 серпня: долар продовжує зміцнюватися

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,28 грн/дол., що є девальвацією на 7 копійок. Курс євро зафіксовано на рівні 47,91 грн/євро.

Курс валют на 25 серпня: долар продовжує зміцнюватися

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,28 грн/дол., що девальвувало гривню на 7 копійок, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,28 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 47,91 грн/євро.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9 ранку:

  • долар можна купити за 41,05 грн, а продати за 41,52 грн у банках;
    • євро можна купити за 47,85 грн, а продати за 48,50  грн у банках;
      • в обмінниках долар торгується за курсом 41,30−41,38 грн, а євро — за 48,25 − 48,48 грн;
        • на міжбанку курси становлять відповідно 41,35 - 41,38 грн/дол. для долара та 47,96−47,98 грн/євро для євро.

          Українці дедалі частіше відмовляються від готівки: понад 95% операцій картками - безготівкові20.08.25, 12:44 • 2705 переглядiв

          Павло Зінченко

          ЕкономікаФінанси
          Гривня
          Євро
          Долар США
          Національний банк України
          Україна