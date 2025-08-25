Курс валют на 25 серпня: долар продовжує зміцнюватися
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,28 грн/дол., що є девальвацією на 7 копійок. Курс євро зафіксовано на рівні 47,91 грн/євро.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,28 грн/дол., що девальвувало гривню на 7 копійок, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,28 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 47,91 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9 ранку:
- долар можна купити за 41,05 грн, а продати за
41,52 грн у банках;
- євро можна купити за 47,85 грн, а продати за
48,50 грн у банках;
- в обмінниках долар торгується за курсом
41,30−41,38 грн, а євро — за 48,25 − 48,48 грн;
- на міжбанку курси становлять відповідно 41,35 -
41,38 грн/дол. для долара та 47,96−47,98 грн/євро для євро.
