Курс валют на 25 августа: доллар продолжает укрепляться
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,28 грн/долл., что является девальвацией на 7 копеек. Курс евро зафиксирован на уровне 47,91 грн/евро.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,28 грн/долл., что девальвировало гривну на 7 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,28 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 47,91 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9 утра:
- доллар можно купить за 41,05 грн, а продать за
41,52 грн в банках;
- евро можно купить за 47,85 грн, а продать за
48,50 грн в банках;
- в обменниках доллар торгуется по курсу
41,30−41,38 грн, а евро - за 48,25 − 48,48 грн;
- на межбанке курсы составляют соответственно 41,35 -
41,38 грн/долл. для доллара и 47,96−47,98 грн/евро для евро.
Украинцы все чаще отказываются от наличных: более 95% операций картами - безналичные20.08.2025, 12:44 • 2705 просмотров