Эксклюзив
06:07 • 1882 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
05:46 • 5372 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 5506 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 19765 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 37352 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 37557 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 35249 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 48574 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 81738 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 64523 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Курс валют на 25 августа: доллар продолжает укрепляться

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,28 грн/долл., что является девальвацией на 7 копеек. Курс евро зафиксирован на уровне 47,91 грн/евро.

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,28 грн/долл., что девальвировало гривну на 7 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,28 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 47,91 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9 утра:

  • доллар можно купить за 41,05 грн, а продать за 41,52 грн в банках;
    • евро можно купить за 47,85 грн, а продать за 48,50  грн в банках;
      • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,30−41,38 грн, а евро - за 48,25 − 48,48 грн;
        • на межбанке курсы составляют соответственно 41,35 - 41,38 грн/долл. для доллара и 47,96−47,98 грн/евро для евро.

          Павел Зинченко

          ЭкономикаФинансы
          Гривна
          Евро
          Доллар США
          Национальный банк Украины
          Украина