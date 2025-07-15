Курс валют на 15 липня: гривня послабила свої позиці

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,83 грн/дол., що девальвувало гривню на 0,05 копійки, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,83 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,89 грн/євро.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:00 ранку:

долар можна купити за 41,56 грн, а продати за 42,05 грн у банках, євро можна купити за 48,65 грн, а продати за 49,25 грн у банках;

в обмінниках долар торгується за курсом 41,67-41,75 грн, а євро - за 49,05-49,24 грн;

на міжбанку курси становлять відповідно 41,78-41,81 грн/дол. та 48,81-48,83 грн/євро.

Доповнення

У Верховній Раді зареєстровано пакет законопроєктів, що мають на меті зробити прожитковий мінімум реальним соціальним стандартом. Це, як очікується, дозволить відокремити його від розрахунку штрафів та зарплат посадовців, забезпечуючи поступове підвищення.