Курс валют на 15 липня: гривня послабила свої позиці

$41.780.04
48.840.13
ukenru
Кадрові перестановки: нардеп розкрив можливий склад нового Кабміну
06:35 • 11432 перегляди
Кадрові перестановки: нардеп розкрив можливий склад нового Кабміну
14 липня, 18:23 • 38982 перегляди
“Колосальний досвід точно буде корисним”: Зеленський натякнув про призначення Шмигаля міністром оборони
14 липня, 16:21 • 54552 перегляди
"Він милий у розмовах, а вночі летять ракети": Трамп заявив, що путін обдурив усіх, але не його
14 липня, 15:55 • 61132 перегляди
17 систем Patriot вже готується до відправки в Україні - Трамп
14 липня, 15:24 • 54887 перегляди
Трамп анонсує 100% мита для рф, якщо за 50 днів не буде угоди про припинення вогню в Україні
14 липня, 15:00 • 44310 перегляди
Оголошу незабаром: Свириденко про пропозиції щодо кандидатур членів уряду
Ексклюзив
14 липня, 14:00 • 36999 перегляди
Bitcoin знову б'є рекорд: що стоїть за злетом монети і чого чекати далі - пояснила фінтехекспертка Олена Сосєдка
14 липня, 13:52 • 65899 перегляди
Кабмін Зеленського 3.0: як зміниться уряд України
Ексклюзив
14 липня, 13:34 • 59934 перегляди
Літакобудування залишається поза Defence City: у галузі попереджають про ризики втрати потенціалу
14 липня, 12:42 • 24402 перегляди
Звільнення міністрів планують на середу, призначення і голосування на четвер - нардеп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Пряма трансляція
Погода
+26°
2м/с
57%
747мм
Популярнi новини
У Києві створюють безбар’єрний маршрут між ключовими локаціями столиці14 липня, 23:16 • 14786 перегляди
Готуються до війни: Нідерланди перетворять старі потяги на мобільні шпиталі для військових14 липня, 23:51 • 10444 перегляди
Супутникові знімки показали будівництво рф п’яти секретних ядерних баз15 липня, 00:44 • 17400 перегляди
росія посилює тиск на жителів окупованих територій - ISW02:12 • 21145 перегляди
У Сенаті поставлять на паузу законопроєкт про санкції проти рф02:31 • 20324 перегляди
Публікації
Кадрові перестановки: нардеп розкрив можливий склад нового Кабміну 06:35 • 11414 перегляди
Парламент цього тижня має розблокувати реформу АРМА, яку "боїться" Дума14 липня, 16:13 • 50451 перегляди
Кабмін Зеленського 3.0: як зміниться уряд України 14 липня, 13:52 • 65889 перегляди
Літакобудування залишається поза Defence City: у галузі попереджають про ризики втрати потенціалу
Ексклюзив
14 липня, 13:34 • 59928 перегляди
Експерти ВРУ розкритикували доопрацьований законопроєкт щодо регулювання діяльності Фонду гарантування вкладів14 липня, 11:15 • 81282 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кіт Келлог
Шмигаль Денис Анатолійович
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Полтавська область
Північна Корея
Реклама
УНН Lite
Новий "Супермен" перевершив "Людину зі сталі" за зборами, попри критику прихильників MAGA14 липня, 11:18 • 50603 перегляди
У Дубровнику знайшли судно XVIII століття під час прокладання трубопроводу13 липня, 10:58 • 54995 перегляди
Експрем'єр Британії встановлює басейн за пів мільйона фунтів із "невидимою" підлогою у своєму маєтку13 липня, 08:31 • 51135 перегляди
П’ять індійських фільмів, які вас здивують: що подивитися у вільний час12 липня, 14:30 • 136540 перегляди
Джастін Бібер повертається з альбомом Swag в який включив особисту драму11 липня, 15:54 • 98804 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Ан-178
Boeing B-52 Stratofortress
Dassault Rafale
CAESAR

Курс валют на 15 липня: гривня послабила свої позиці

Київ • УНН

 • 2588 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,83 грн/дол., що означає девальвацію на 0,05 копійки. Курс євро до гривні становить 48,89 грн/євро.

Курс валют на 15 липня: гривня послабила свої позиці

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,83 грн/дол., що девальвувало гривню на 0,05 копійки, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,83 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,89 грн/євро.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:00 ранку:

  • долар можна купити за 41,56 грн, а продати за 42,05 грн у банках, євро можна купити за 48,65 грн, а продати за 49,25 грн у банках;
    • в обмінниках долар торгується за курсом 41,67-41,75 грн, а євро - за 49,05-49,24 грн;
      • на міжбанку курси становлять відповідно 41,78-41,81 грн/дол. та 48,81-48,83 грн/євро.

        Доповнення

        У Верховній Раді зареєстровано пакет законопроєктів, що мають на меті зробити прожитковий мінімум реальним соціальним стандартом. Це, як очікується, дозволить відокремити його від розрахунку штрафів та зарплат посадовців, забезпечуючи поступове підвищення.

        Павло Зінченко

        Павло Зінченко

        ЕкономікаФінанси
        Національний банк України
        Верховна Рада України
        Україна
        Tesla
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        S&P 500
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Brent Oil
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gold
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gas TTF
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9