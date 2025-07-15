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Курс валют на 15 июля: гривна ослабила свои позиции

Киев • УНН

 • 1922 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,83 грн/долл., что означает девальвацию на 0,05 копейки. Курс евро к гривне составляет 48,89 грн/евро.

Курс валют на 15 июля: гривна ослабила свои позиции

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,83 грн/долл., что девальвировало гривну на 0,05 копейки, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,83 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,89 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:00 утра:

  • доллар можно купить за 41,56 грн, а продать за 42,05 грн в банках, евро можно купить за 48,65 грн, а продать за 49,25 грн в банках;
    • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,67-41,75 грн, а евро - по 49,05-49,24 грн;
      • на межбанке курсы составляют соответственно 41,78-41,81 грн/долл. и 48,81-48,83 грн/евро.

        Дополнение

        В Верховной Раде зарегистрирован пакет законопроектов, целью которых является сделать прожиточный минимум реальным социальным стандартом. Это, как ожидается, позволит отделить его от расчета штрафов и зарплат должностных лиц, обеспечивая постепенное повышение.

        Павел Зинченко

        Павел Зинченко

        ЭкономикаФинансы
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