Курс валют на 1 жовтня: Нацбанк продовжує зміцнювати гривню

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,1420 грн/дол., що зміцнило гривню на 17 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,14 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,30 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,31 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:00:

у банках долар торгується за курсом 41,50-41,10 грн, євро за 48,80-48,17 грн, злотий за 11,75-11,10 грн;

в обмінниках долар торгується за курсом 41,20-41,28 грн, євро - за 48,60-48,76 грн, злотий за 11,35-11,45 грн;

на міжбанку курси становлять відповідно 41,08-41,11 грн/дол. та 48,20-48,23 грн/євро.

Доповнення

