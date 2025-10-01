Курс валют на 1 жовтня: Нацбанк продовжує зміцнювати гривню

$41.320.16
Ексклюзив
06:00 • 7224 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
05:57 • 6466 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
05:47 • 4218 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
05:18 • 7600 перегляди
В Одесі майже добу ліквідовують наслідки негоди: 9 людей загинули, у тому числі дитинаPhoto
05:00 • 12508 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтняPhoto
30 вересня, 17:35 • 18664 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Ексклюзив
30 вересня, 16:26 • 29873 перегляди
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
Ексклюзив
30 вересня, 13:32 • 46635 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
30 вересня, 11:14 • 37526 перегляди
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
30 вересня, 08:49 • 46026 перегляди
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
"putін v hlybini dushi usvidomliuie, shcho ne mozhe vyhraty. Tse nevyhryshnyi bii dlia noho" — Kit Kelloh30 veresnia, 20:56 • 12339 perehliady
Kharkiv zaznav udariv kerovanymy aviatsiinymy bombamy ta raketamy - mer30 veresnia, 23:07 • 6682 perehliady
Vidomo pro 2 postrazhdалих vnaslidok ataky po Kharkovu: na mistsi udaru spalakhнula pozhezha - mer30 veresnia, 23:32 • 10860 perehliady
Zarplaty v okupovanomu Krymu ne dotiahuiut do minimalnoho rivnia - TsNS1 zhovtnia, 00:01 • 10388 perehliady
Rumuniia ta Ukraina nalahodzhuiut spilne vyrobnytstvo oboronnykh bezpilotnykiv00:55 • 9836 perehliady
Chy zrostut taryfy na elektroenerhiiu dlia naselennia u lystopadi – vidpovid MinenerhоPhoto
Ексклюзив
06:00 • 7214 перегляди
Nova katehoriia otrymuvachiv bazovoi sotsialnoi dopomohy, pryznachennia subsydii, vyluchennia monet: novovvedennia iz pershoho zhovtniaPhoto05:00 • 12501 perehliady
Zamist ministriv - pidpryiemtsi: shcho ne tak iz kryminalnymy provadzhenniamy NABU
Ексклюзив
30 вересня, 13:32 • 46634 перегляди
Iak perestaty kupuvaty nepotribni liky: prosti pravyla, iaki vriatuiut i biudzhet, i zdorov'iaPhoto30 veresnia, 13:09 • 28387 perehliady
Sviato Pokrovy Presviatoi Bohorodytsi: istoriia, tradytsii, zaborony30 veresnia, 08:28 • 73853 perehliady
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Гакім Джеффріс
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Харків
Куп'янськ
Pamela Anderson zdyvuvala Paryzh novym obrazom pid chas Tyzhnia mody30 veresnia, 18:48 • 12234 perehliady
Nazvano 50 naikrashchykh restoraniv SShA ta Kanady: v iakykh mistakh vony roztashovani30 veresnia, 14:16 • 16721 perehliady
Maietok rezhysera Devida Lincha vystavleno na prodazh za 15 milioniv dolariv30 veresnia, 09:59 • 27412 perehliady
Nikol Kidman ta Kit Urban rozkhodyatsia pislia maizhe 20 rokiv spilnoho zhyttia - BBC30 veresnia, 09:31 • 39829 perehliady
Naivazhche rishennia u zhytti: vidomyi honshchyk Hamilton podilyvsia sumnoiu novynoiu pro svoho psa RoskoVideo29 veresnia, 15:05 • 33417 perehliady
The Guardian
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат
C-130 Hercules
Північний потік

Курс валют на 1 жовтня: Нацбанк продовжує зміцнювати гривню

Київ • УНН

 • 1156 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,1420 грн/дол., зміцнивши її на 17 копійок. Офіційний курс євро становить 48,30 грн/євро, а злотого – 11,31 грн/злотий.

Курс валют на 1 жовтня: Нацбанк продовжує зміцнювати гривню

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,1420 грн/дол., що зміцнило гривню на 17 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,14 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,30 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,31 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:00:

  • у банках долар торгується за курсом 41,50-41,10 грн, євро за 48,80-48,17 грн, злотий за 11,75-11,10 грн;
    • в обмінниках долар торгується за курсом 41,20-41,28 грн, євро - за 48,60-48,76 грн, злотий за 11,35-11,45 грн;
      • на міжбанку курси становлять відповідно 41,08-41,11 грн/дол. та 48,20-48,23 грн/євро.

        В Україні запустили венчурний фонд на €50 млн для підтримки стартапів - Федоров28.09.25, 00:26 • 4298 переглядiв

        Доповнення

        Профільний комітет підтримав законопроєкт про спрощення ведення актів виконаних робіт для бізнесу.

        Анна Мурашко

        ЕкономікаФінанси
        Національний банк України