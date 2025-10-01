Курс валют на 1 октября: Нацбанк продолжает укреплять гривну

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,1420 грн/долл., что укрепило гривну на 17 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,14 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,30 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,31 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00:

в банках доллар торгуется по курсу 41,50-41,10 грн, евро по 48,80-48,17 грн, злотый по 11,75-11,10 грн;

в обменниках доллар торгуется по курсу 41,20-41,28 грн, евро - по 48,60-48,76 грн, злотый по 11,35-11,45 грн;

на межбанке курсы составляют соответственно 41,08-41,11 грн/долл. и 48,20-48,23 грн/евро.

Дополнение

Профильный комитет поддержал законопроект об упрощении ведения актов выполненных работ для бизнеса.