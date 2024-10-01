Курс валют на 1 жовтня: долар виріс на 5 копійок
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,2199 грн/дол., що девальвувало гривню на 6 копійок. Курс євро встановлено на рівні 46,15 грн/євро, а на міжбанку долар торгується по 41,12-41,17 грн.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,2199 грн/дол., що девальвувало гривню на 5 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,21 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 46,15 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:15 ранку:
- Долар можна купити за 41,53 грн, а продати за 41,06 у банках. Євро можна купити за 46,45 грн, а продати за 45,85 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 41,45-41,52 грн, а євро - за 46,30-46,45 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 41,12-41,17 грн/дол. для долара та 45,93-45,97 грн/євро для євро.
Нагадаємо
Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсійних виплат, житлових субсидій та пільг за вересень. На пенсії спрямовано 62,9 млрд грн, а на субсидії та пільги – 1,4 млрд грн.