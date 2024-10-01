Курс валют на 1 октября: доллар вырос на 5 копеек

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,2199 грн/долл., что девальвировало гривну на 5 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,21 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 46,15 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

Доллар можно купить за 41,53 грн, а продать за 41,06 в банках. Евро можно купить за 46,45 грн, а продать за 45,85 грн в банках.

В обменниках доллар торгуется по курсу 41,45-41,52 грн, а евро - по 46,30-46,45 грн.

На межбанке курсы составляют соответственно 41,12-41,17 грн/долл. для доллара и 45,93-45,97 грн/евро для евро.

Напомним

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсионных выплат, жилищных субсидий и льгот за сентябрь. На пенсии направлено 62,9 млрд грн, а на субсидии и льготы - 1,4 млрд грн.