Курс валют на 1 октября: доллар вырос на 5 копеек

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Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,2199 грн/долл., что девальвировало гривну на 6 копеек. Курс евро установлен на уровне 46,15 грн/евро, а на межбанке доллар торгуется по 41,12-41,17 грн.

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,2199 грн/долл., что девальвировало гривну на 5 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,21 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 46,15 грн/евро. 

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра: 

  • Доллар можно купить за 41,53 грн, а продать за 41,06 в банках. Евро можно купить за 46,45 грн, а продать за 45,85 грн в банках. 
  • В обменниках доллар торгуется по курсу 41,45-41,52 грн, а евро - по 46,30-46,45 грн. 
  • На межбанке курсы составляют соответственно 41,12-41,17 грн/долл. для доллара и 45,93-45,97 грн/евро для евро.

Напомним 

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсионных выплат, жилищных субсидий и льгот за сентябрь. На пенсии направлено 62,9 млрд грн, а на субсидии и льготы - 1,4 млрд грн.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика