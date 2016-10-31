Курс готівкового долара знизився на 0,04%
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Курс готівкового долара у понеділок зранку на ринку валютообмінних операцій у столиці знизився на 0,04%, передає УНН із посиланням на Fin.Biz.Ua.
Таким чином, сьогодні ціни на ринку валютообмінних операцій у Києві встановилися на таких рівнях:
USD/UAH — 26,0500/26,1000 (знизився на 0,04%);
EUR/UAH — 28,6500/28,8500 (зріс на 0,26%);
RUR/UAH — 0,4055/0,4135 (знизився на 0,67%).
Як повідомляв УНН, 28 жовтня у столиці курс готівкового долара встановився на такому рівні: 26,0500/26,1200 (знизився на 0,06%).