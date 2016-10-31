Курс наличного доллара снизился на 0,04%
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Курс наличного доллара в понедельник утром на рынке валютообменных операций в столице снизился на 0,04%, передает УНН со ссылкой на Fin.Biz.Ua.
Таким образом, сегодня цены на рынке валютообменных операций в Киеве установились на следующих уровнях:
USD / UAH - 26,0500 / 26,1000 (снизился на 0,04%);
EUR / UAH - 28,6500 / 28,8500 (вырос на 0,26%);
RUR / UAH - 0,4055 / 0,4135 (снизился на 0,67%).
Как сообщал УНН, 28 октября во столицы курс наличного доллара установился на таком уровне: 26,0500 / 26,1200 (снизился на 0,06%).