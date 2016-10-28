Курс готівкового долара знизився 0,06%
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Курс готівкового долара у пятницю зранку на ринку валютообмінних операцій у столиці знизився на 0,06%, передає УНН із посиланням на Fin.Biz.Ua.
Таким чином, сьогодні ціни на ринку валютообмінних операцій у Києві встановилися на таких рівнях:
USD/UAH — 26,0500/26,1200 (знизився на 0,06%);
EUR/UAH — 28,5000/28,8500 (знизився на 0,09%);
RUR/UAH — 0,4085/0,4160 (зріс на 0,18%).
Як повідомляв УНН, 27 жовтня у столиці курс готівкового долара встановився на такому рівні: 26,0500/26,1500.