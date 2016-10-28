Курс наличного доллара снизился на 0,06%
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Курс наличного доллара в пятницу утром на рынке валютообменных операций в столице снизился на 0,06%, передает УНН со ссылкой на Fin.Biz.Ua.
Таким образом, сегодня цены на рынке валютообменных операций в Киеве установились на следующих уровнях:
USD/UAH - 26,0500/26,1200 (снизился на 0,06%);
EUR/UAH - 28,5000/28,8500 (снизился на 0,09%);
RUR/UAH - 0,4085/0,4160 (вырос на 0,18%).
Как сообщал УНН, 27 октября в столице курс наличного доллара установился на таком уровне: 26,0500/26,1500.