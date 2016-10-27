Курс готівкового долара не змінився
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Курс готівкового долара у четвер зранку на ринку валютообмінних операцій у столиці не змінився, передає УНН із посиланням на Fin.Biz.Ua
Таким чином, сьогодні ціни на ринку валютообмінних операцій у Києві встановилися на таких рівнях:
USD/UAH — 26,0500/26,1500 (без змін);
EUR/UAH — 28,5000/28,9000 (знизився на 0,26%);
RUR/UAH — 0,4075/0,4155 (знизився на 0,96%).
Як повідомляв УНН, 26 жовтня у столиці курс готівкового долара встановився на такому рівні: 26,0500/26,1500 (без змін).