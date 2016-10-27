Курс наличного доллара не изменился
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Курс наличного доллара в четверг утром на рынке валютообменных операций в столице не изменился, передает УНН со ссылкой на Fin.Biz.Ua
Таким образом, сегодня цены на рынке валютообменных операций в Киеве установились на следующих уровнях:
USD/UAH - 26,0500/26,1500 (без изменений);
EUR/UAH - 28,5000/28,9000 (снизился на 0,26%);
RUR/UAH - 0,4075/0,4155 (снизился на 0,96%).
Как сообщал УНН, 26 октября в столице курс наличного доллара установился на таком уровне: 26,0500/26,1500 (без изменений).