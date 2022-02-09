Купуй і даруй: у Фокстрот оновили обіг подарункових карт на сайті

Упевнено рухаючись шляхом цифровізації, ритейлер працює над покращенням клієнтського досвіду за всіма напрямками. Зокрема, з початку 2022 року компанія оновлює підхід до способів застосування подарункових карт.

Відтепер у покупців є можливість купити на foxtrot.ua подарунковий сертифікат на обрану суму від 100 грн – у будь-якому вигляді (пластиковому або електронному) - та отоварити його в магазині або ж на сайті. А придбану у роздрібному магазині карту можна застосувати і при оформленні онлайн-замовлення.

"Подарункова карта Фокстрот – ідеальний подарунок з будь-якого приводу. Проте раніше опція з обігу сертифікатів в онлайні була обмеженою, і перед нами стояло питання задовольнити запит та зрівняти умови їх застосунку. За останні пів року силами професійної команди інхаус-фахівців ми допрацювали технічну складову й запустили оновлений інструмент на сайті", – зазначив Олексій Зозуля, CEO Фокстрот.

Також у компанії додали, що отримати замовлений на сайті сертифікат у пластиковому вигляді можна у магазинах мережі Фокстрот, доставкою "Нова пошта" або ж у відділі корпоративних продажів компанії. Електронний сертифікат надсилається на e-mail покупця. Для здійснення покупки достатньо назвати номер сертифікату на касі в магазині або ввести у відповідне вікно на сайті. Роздруковувати його тепер не має потреби.

"Переконані, що такі новації позитивно вплинуть на прихильність нашої та потенційної аудиторії, яка цінує час та віддає перевагу онлайн-покупкам. Тож легко даруйте техніку тим, хто поруч, і хто далеко", – додали у Фокстрот.