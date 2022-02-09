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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 45233 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Купуй і даруй: у Фокстрот оновили обіг подарункових карт на сайті

Купуй і даруй: у Фокстрот оновили обіг подарункових карт на сайті

Київ • УНН

 • 21487 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Подарункові сертифікати – як пластикові, так і електронні – віднині можна придбати й застосувати в обох каналах продажу омніканальної мережі. Цю сервісну новацію в магазинах та на інтернет-платформі Фокстрот запровадив першим серед усіх учасників ринку побутової техніки та електроніки, пише УНН.

Упевнено рухаючись шляхом цифровізації, ритейлер працює над покращенням клієнтського досвіду за всіма напрямками. Зокрема, з початку 2022 року компанія оновлює підхід до способів застосування подарункових карт.

Відтепер у покупців є можливість купити на foxtrot.ua подарунковий сертифікат на обрану суму від 100 грн – у будь-якому вигляді (пластиковому або електронному) - та отоварити його в магазині або ж на сайті. А придбану у роздрібному магазині карту можна застосувати і при оформленні онлайн-замовлення.

"Подарункова карта Фокстрот – ідеальний подарунок з будь-якого приводу. Проте раніше опція з обігу сертифікатів в онлайні була обмеженою, і перед нами стояло питання задовольнити запит та зрівняти умови їх застосунку. За останні пів року силами професійної команди інхаус-фахівців ми допрацювали технічну складову й запустили оновлений інструмент на сайті", – зазначив Олексій Зозуля, CEO Фокстрот.

Також у компанії додали, що отримати замовлений на сайті сертифікат у пластиковому вигляді можна у магазинах мережі Фокстрот, доставкою "Нова пошта" або ж у відділі корпоративних продажів компанії. Електронний сертифікат надсилається на e-mail покупця. Для здійснення покупки достатньо назвати номер сертифікату на касі в магазині або ввести у відповідне вікно на сайті. Роздруковувати його тепер не має потреби.

"Переконані, що такі новації позитивно вплинуть на прихильність нашої та потенційної аудиторії, яка цінує час та віддає перевагу онлайн-покупкам. Тож легко даруйте техніку тим, хто поруч, і хто далеко", – додали у Фокстрот.

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