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15 марта, 19:03 • 103246 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 135502 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 119133 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 112974 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102461 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100296 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 88103 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Покупай и дари: в Фокстрот обновили оборот подарочных карт на сайте

Покупай и дари: в Фокстрот обновили оборот подарочных карт на сайте

Киев • УНН

 • 21487 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Подарочные сертификаты – как пластиковые, так и электронные – теперь можно приобрести и применять в обоих каналах продаж омниканальной сети. Это сервисное новшество в магазинах и на интернет-платформе Фокстрот ввел первым среди всех участников рынка бытовой техники и электроники, пишет УНН.

Уверенно двигаясь по пути цифровизации, ритейлер работает над улучшением клиентского опыта во всех направлениях. В частности, с начала 2022 года компания обновляет подход к способам применения подарочных карт.

Теперь у покупателей есть возможность купить на foxtrot.ua подарочный сертификат на выбранную сумму от 100 грн – в любом виде (пластиковом или электронном) - и отоварить его в магазине или же на сайте. А приобретенную в розничном магазине карту можно применить при оформлении онлайн-заказа.

"Подарочная карта Фокстрот – идеальный подарок по любому поводу. Однако ранее опция по обороту сертификатов в онлайне была ограничена, и перед нами стоял вопрос удовлетворить запрос и уравнять условия их применения. За последние полгода силами профессиональной команды инхаус-специалистов мы доработали техническую составляющую и запустили обновленный инструмент на сайте", – отметил Алексей Зозуля, CEO Фокстрот.

Также в компании добавили, что получить заказанный на сайте сертификат в пластиковом виде можно в магазинах сети Фокстрот, доставкой "Новой почтой" или в отделе корпоративных продаж компании. Электронный сертификат покупатель получает на e-mail. Для покупки достаточно назвать номер сертификата на кассе в магазине или ввести в соответствующее окно на сайте. Распечатывать его теперь не нужно.

"Убеждены, что такие новации положительно повлияют на приверженность нашей и потенциальной аудитории, которая ценит время и предпочитает онлайн-покупки. Так что легко дарите технику тем, кто рядом, и кто далеко", – добавили в Фокстрот.

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