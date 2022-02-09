Покупай и дари: в Фокстрот обновили оборот подарочных карт на сайте

Уверенно двигаясь по пути цифровизации, ритейлер работает над улучшением клиентского опыта во всех направлениях. В частности, с начала 2022 года компания обновляет подход к способам применения подарочных карт.

Теперь у покупателей есть возможность купить на foxtrot.ua подарочный сертификат на выбранную сумму от 100 грн – в любом виде (пластиковом или электронном) - и отоварить его в магазине или же на сайте. А приобретенную в розничном магазине карту можно применить при оформлении онлайн-заказа.

"Подарочная карта Фокстрот – идеальный подарок по любому поводу. Однако ранее опция по обороту сертификатов в онлайне была ограничена, и перед нами стоял вопрос удовлетворить запрос и уравнять условия их применения. За последние полгода силами профессиональной команды инхаус-специалистов мы доработали техническую составляющую и запустили обновленный инструмент на сайте", – отметил Алексей Зозуля, CEO Фокстрот.

Также в компании добавили, что получить заказанный на сайте сертификат в пластиковом виде можно в магазинах сети Фокстрот, доставкой "Новой почтой" или в отделе корпоративных продаж компании. Электронный сертификат покупатель получает на e-mail. Для покупки достаточно назвать номер сертификата на кассе в магазине или ввести в соответствующее окно на сайте. Распечатывать его теперь не нужно.

"Убеждены, что такие новации положительно повлияют на приверженность нашей и потенциальной аудитории, которая ценит время и предпочитает онлайн-покупки. Так что легко дарите технику тем, кто рядом, и кто далеко", – добавили в Фокстрот.