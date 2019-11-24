Кулеба повідомив, що після ДТП перебуває із синами в лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба повідомив, що перебуває в лікарні разом зі своїми синами після дорожньо-транспортної пригоди. Про це він розповів у себе на сторінці в Facebook, передає УНН.
“Дякую всім, хто турбується про моє здоров‘я та здоров‘я моїх дітей. Наразі я перебуваю в лікарні разом із синами. На ваші питання відповім згодом. Дякую за розуміння. Дякую вам за підтримку. Наразі найкращою допомогою для мене і дітей буде ваша молитва”, — написав Кулеба.
Нагадаємо, сьогодні в Київській області в результаті ДТП був госпіталізований уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба.
Пізніше стало відомо, що за фактом ДТП у Київській області, внаслідок якої постраждав уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба, відкрито кримінальне провадження. Після цього в поліції розповіли подробиці.