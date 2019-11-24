ДТП за участі Кулеби: в поліції розповіли подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. В Головному управлінні національної поліції в Києвській області розповіли подробиці ДТП, в якій постраждав уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба, повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.
Так, сьогодні близько 14-ї години на автодорозі "Київ-Одеса", поблизу селища Чабани, внаслідок зіткнення мікроавтобуса і легковика постраждали четверо осіб.
Обидва водії транспортних засобів, а також 19-річний та 10-річний пасажири Toyota отримали травми різного ступеню важкості, їх доставлено до медзакладів. Дитина перебуває у реанімаційному відділенні.
Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП. Відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, сьогодні в Київській області в результаті ДТП був госпіталізований уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба.
Пізніше стало відомо, що за фактом ДТП у Київській області, внаслідок якої постраждав уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба, відкрито кримінальне провадження.