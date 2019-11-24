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ДТП за участі Миколи Кулеби: відкрито кримінальне провадження

ДТП за участі Миколи Кулеби: відкрито кримінальне провадження

Київ • УНН

 • 20158 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. За фактом ДТП у Київській області, внаслідок якої постраждав уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба, відкрито кримінальне провадження. Про це кореспонденту УНН повідомив речник ГУНП в області Микола Жукович.

"ДТП сталося о 13:30 у селищі Чабани Києво-Святошинського району Київської області за участі мікроавтобуса Volkswagen та Toyota. Там двоє водіїв та пасажири госпіталізовані", - сказав Жукович.

Він додав, що наразі відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. 

Нагадаємо, сьогодні в Київській області в результаті ДТП був госпіталізований уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба. 

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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