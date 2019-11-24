ДТП за участі Миколи Кулеби: відкрито кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. За фактом ДТП у Київській області, внаслідок якої постраждав уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба, відкрито кримінальне провадження. Про це кореспонденту УНН повідомив речник ГУНП в області Микола Жукович.
"ДТП сталося о 13:30 у селищі Чабани Києво-Святошинського району Київської області за участі мікроавтобуса Volkswagen та Toyota. Там двоє водіїв та пасажири госпіталізовані", - сказав Жукович.
Він додав, що наразі відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, сьогодні в Київській області в результаті ДТП був госпіталізований уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба.