ДТП с участием Николая Кулебы: открыто уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. По факту ДТП в Киевской области, в результате которого пострадал уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба, открыто уголовное производство. Об этом корреспонденту УНН сообщил спикер ГУНП в области Николай Жукович.
"ДТП произошло в 13:30 в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области при участии микроавтобуса Volkswagen и Toyota. Там двое водителей и пассажиров госпитализированы", - сказал Жукович.
Он добавил, что сейчас открыто уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, сегодня в Киевской области в результате ДТП был госпитализирован уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.