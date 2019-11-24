ДТП с участием Николая Кулебы: открыто уголовное производство

"ДТП произошло в 13:30 в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области при участии микроавтобуса Volkswagen и Toyota. Там двое водителей и пассажиров госпитализированы", - сказал Жукович.

Он добавил, что сейчас открыто уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сегодня в Киевской области в результате ДТП был госпитализирован уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.