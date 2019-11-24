На Київщині в результаті ДТП госпіталізували омбудсмена з прав дитини Кулебу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Сьогодні в Київській області в результаті ДТП був госпіталізований уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebooк, передає УНН.
"Нажаль, 24 листопада о 13:30 у селищі Чабани Києво-Святошинського району Київської області житель села Гатне П., 1998 р.н., без постійного місця роботи, керуючи мікроавтобусом Volkswagen, на перехресті автодороги допустив зіткнення з автомобілем Toyota під управлінням Миколи Кулеби, 1972 р.н., уповноваженого Президента України з прав дитини. У результаті аварії обидва водії та двоє пасажирів (з них одна дитина) другого транспортного засобу отримали тілесні ушкодження (госпіталізовано)", - написав Геращенко.
Нагадаємо, у Львові через ДТП до реанімації госпіталізовано пасажирку легковика.