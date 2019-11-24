В Киевской области в результате ДТП госпитализировали омбудсмена по правам ребенка Кулебу

"К сожалению, 24 ноября в 13:30 в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области житель села Гатное П., 1998 г.р., без постоянного места работы, управляя микроавтобусом Volkswagen, на перекрестке автодороги допустил столкновение с автомобилем Toyota под управлением Николая Кулебы, 1972 г.р., уполномоченного Президента Украины по правам ребенка. В результате аварии оба водителя и двое пассажиров (из них один ребенок) второго транспортного средства получили телесные повреждения (госпитализированы)", - написал Геращенко.

Напомним, во Львове из-за ДТП в реанимацию госпитализирована пассажирка легковушки.