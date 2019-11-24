ДТП с участием Кулебы: в полиции рассказали подробности
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Главном управлении национальной полиции в Киевской области рассказали подробности ДТП, в котором пострадал уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.
Так, сегодня около 14 часов на автодороге "Киев-Одесса", вблизи поселка Чабаны, в результате столкновения микроавтобуса и легковушки пострадали четыре человека.
Оба водителя транспортных средств, а также 19-летний и 10-летний пассажиры Toyota получили травмы различной степени тяжести и доставлены в медучреждения. Ребенок находится в реанимационном отделении.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. Открыто уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, сегодня в Киевской области в результате ДТП был госпитализирован уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.
Позже стало известно, что по факту ДТП в Киевской области, в результате которого пострадал уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба, открыто уголовное производство.