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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 26182 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 105534 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 86333 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 105153 просмотра

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 117162 просмотра

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5 марта, 17:33 • 147040 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 147744 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Кулеба сообщил, что после ДТП находится с сыновьями в больнице

Кулеба сообщил, что после ДТП находится с сыновьями в больнице

Киев  •  УНН

 • 23609 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба сообщил, что находится в больнице вместе со своими сыновьями после дорожно-транспортного происшествия. Об этом он рассказал у себя на странице в Facebook, передает УНН.

“Спасибо всем, кто беспокоится о моем здоровье и здоровье моих детей. Сейчас я нахожусь в больнице вместе с сыновьями. На ваши вопросы отвечу позже. Благодарю за понимание. Спасибо за поддержку. Сейчас лучшей помощью для меня и детей будет ваша молитва”, — написал Кулеба.

Напомним, сегодня в Киевской области в результате ДТП был госпитализирован уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

Позже стало известно, что по факту ДТП в Киевской области, в результате которого пострадал уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба, открыто уголовное производство. После этого в полиции рассказали подробности.

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