Кулеба сообщил, что после ДТП находится с сыновьями в больнице

“Спасибо всем, кто беспокоится о моем здоровье и здоровье моих детей. Сейчас я нахожусь в больнице вместе с сыновьями. На ваши вопросы отвечу позже. Благодарю за понимание. Спасибо за поддержку. Сейчас лучшей помощью для меня и детей будет ваша молитва”, — написал Кулеба.

Напомним, сегодня в Киевской области в результате ДТП был госпитализирован уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

Позже стало известно, что по факту ДТП в Киевской области, в результате которого пострадал уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба, открыто уголовное производство. После этого в полиции рассказали подробности.