Кулеба сообщил, что после ДТП находится с сыновьями в больнице
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба сообщил, что находится в больнице вместе со своими сыновьями после дорожно-транспортного происшествия. Об этом он рассказал у себя на странице в Facebook, передает УНН.
“Спасибо всем, кто беспокоится о моем здоровье и здоровье моих детей. Сейчас я нахожусь в больнице вместе с сыновьями. На ваши вопросы отвечу позже. Благодарю за понимание. Спасибо за поддержку. Сейчас лучшей помощью для меня и детей будет ваша молитва”, — написал Кулеба.
Напомним, сегодня в Киевской области в результате ДТП был госпитализирован уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.
Позже стало известно, что по факту ДТП в Киевской области, в результате которого пострадал уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба, открыто уголовное производство. После этого в полиции рассказали подробности.