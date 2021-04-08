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Кулеба обговорив з комісаром Рада Європи захист прав людини в ОРДЛО та в Криму

Київ • УНН

 • 15176 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив із комісаром Ради Європи з прав людини Дунєю Міятович захист прав людини на тимчасово окупованих територіях України. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МЗС.

Повідомляється, що 8 квітня Кулеба зустрівся із Міятович, яка відвідує Україну з контактною місією.

Цитата:

"Дмитро Кулеба розповів Дуні Міятович про систематичні порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей та в Криму", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що він закликав комісарку Ради Європи з прав людини активізувати зусилля для налагодження регулярного моніторингу, у тому числі дистанційного, ситуації з правами людини на окупованих територіях відповідно до принципів міжнародного права та норм національного законодавства України.

Також глава МЗС України окремо зупинився на звільненні українських громадян, яких Російська Федерація незаконно утримує за гратами.

"Розраховуємо на посилення ролі комісара Ради Європи з прав людини як в контексті моніторингу дотримання прав незаконно затриманих українців, так і для їхнього найскорішого звільнення", — наголосив український дипломат.

Керівник зовнішньополітичного відомства привернув увагу до загострення РФ безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей та в Криму, що матиме наслідком погіршення й так складної ситуації з правами людини.

Доповнення

Український омбудсмен Людмила Денісова і комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович під час зустрічі 7 квітня домовилися про співпрацю в питаннях захисту прав незаконно утримуваних Росією українців.

Незаконно утримуваний громадянин України Владислав Єсипенко, якого затримали у тимчасово окупованому Криму за “шпигунство” на користь українських спецслужб, повідомив про застосування до нього тортур. У зв’язку з цими заявами, Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулась до уповноважених служб РФ та установ ООН.

Владислава Єсипенка затримали співробітники ФСБ 10 березня в районі села Перевальне разом з мешканкою Алушти Єлизаветою Павленко. У машині Єсипенка, стверджують російські правоохоронці, під час огляду знайшли саморобний вибуховий пристрій.

12 березня Київський районний суд Сімферополя заарештував Єсипенка на два місяці за підозрою в незаконному виготовленні вибухового пристрою частина 1 статті 223-1 Кримінального кодексу РФ.

Павленко, у якої силовики провели вдома обшук, проходить у справі як свідок.

16 березня ФСБ заявила, що Єсипенка затримали, “щоб не допустити проведення ним підривних акцій в інтересах українських спецслужб”.

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас закликав Росію негайно звільнити жителів окупованого Криму Меджита Аблямітова та Галину Довгополу, яким нещодавно винесли довготривалі вироки, а також фрілансера “Радіо Свобода” Владислава Єсипенка.

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