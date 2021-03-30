Посол ЄС закликав Росію негайно звільнити трьох українців в окупованому Криму

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“Нещодавні тривалі засудження Меджита Аблямітова та Галини Довгополої та затримання Владислава Єсипенка, фрілансера „Радіо Свобода“, ілюструють страшну ситуацію з правами людини в Криму, незаконно анексованого Росією. Ми засуджуємо ці дії та закликаємо негайно звільнити їх”, — написав Маасікас.

Доповнення

Підконтрольний російській окупаційній владі так званий “Севастопольский міський суд” виніс незаконний вирок громадянці України Галині Довгополій, засудивши її до 12 років позбавлення волі за нібито збір даних для України відносно окремого авіаційного полку ЧФ РФ.



Аблямітова так званий “Кіровський районний суд” у тимчасово окупованому Криму засудив до 6 років відбування покарання в колонії суворого режиму та 1 року адміннагляду після закінчення строку за нібито участь в добровільному батальйоні імені Номана Челебіджихана.

Владислава Єсипенка затримали співробітники ФСБ 10 березня в районі села Перевальне разом з мешканкою Алушти Єлизаветою Павленко. У машині Єсипенко, стверджують російські правоохоронці, під час огляду знайшли саморобний вибуховий пристрій.

12 березня Київський районний суд Сімферополя заарештував Єсипенка на два місяці за підозрою в незаконному виготовленні вибухового пристрою частина 1 статті 223-1 Кримінального кодексу РФ.