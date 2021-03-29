У Криму пенсіонерку засудили до 12 років позбавлення волі за “збір даних для України”
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Підконтрольний російській окупаційній владі так званий “Севастопольский міський суд” виніс незаконний вирок громадянці України Галині Довгополій, засудивши її до 12 років позбавлення волі за нібито збір даних для України відносно окремого авіаційного полку ЧФ РФ. Про це в своєму Telegram- каналі написала Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.
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“Підконтрольний російській окупаційній владі так званий „Севастопольский міський суд“ виніс незаконний вирок громадянці України Галині Довгополій по сфабрикованій кримінальній справі за нібито збір даних для України відносно окремого авіаційного полку Чорноморського флоту Російської Федерації. ЇЇ засудили до 12 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії загального режиму та 1 року адміннагляду після закінчення терміну ув’язнення”, — повідомила Денісова.
Деталі
За інформацією омбудсмена, проведення судових слухань відносно громадян України в закритому режимі без допуску представників ЗМІ практикується так званими судами не вперше і є черговим свідченням фальсифікації кримінальної справи проти Галини Довгополої.
“Засуджую незаконні дії та продовження політичних репресій окупаційною владою стосовно українців на території тимчасово окупованого Криму. Закликаю міжнародну спільноту застосувати всі можливі інструменти для посилення тиску на Російську Федерацію, аби якнайшвидше звільнити всіх незаконно утримуваних нею громадян України та припинити терор стосовно них”, — заявила вона.
Що було раніше
Галину Довгополу 27 листопада 2019 року незаконно затримали силовики РФ на тимчасово окупованій території Криму, а згодом заарештували за ніби то державну зраду. Останнє відоме місце утримання громадянки України — "ФКУ СИЗО 2 ФСИН Росії по місту Москва.