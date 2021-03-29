В Крыму пенсионерку приговорили к 12 годам лишения свободы за "сбор данных для Украины"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Подконтрольный российской оккупационной власти так называемый "Севастопольский городской суд" вынес незаконный приговор гражданке Украины Галине Довгополой, осудив ее к 12 годам лишения свободы за якобы сбор данных для Украины относительно отдельного авиационного полка ЧФ РФ. Об этом в своем Telegram-канале написала Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.
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"Подконтрольный российской оккупационной власти так называемый "Севастопольский городской суд" вынес незаконный приговор гражданке Украины Галине Довгополой по сфабрикованному уголовному делу за якобы сбор данных для Украины относительно отдельного авиационного полка Черноморского флота Российской Федерации. Ее приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и 1 года админнадзора после окончания срока заключения", - сообщила Денисова.
Детали
По информации омбудсмена, проведение судебных слушаний в отношении граждан Украины в закрытом режиме без допуска представителей СМИ практикуется так называемыми судами не впервые и является очередным свидетельством фальсификации уголовного дела против Галины Довгополой.
"Осуждаю незаконные действия и продолжение политических репрессий оккупационными властями относительно украинцев на территории временно оккупированного Крыма. Призываю международное сообщество применить все возможные инструменты для усиления давления на Российскую Федерацию, чтобы как можно быстрее освободить всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины и прекратить террор по отношению к ним", - заявила она.
Что было раньше
Галину Довгополу 27 ноября 2019 года незаконно задержали силовики РФ на временно оккупированной территории Крыма, а впоследствии арестовали за якобы государственную измену. Последнее известное место содержания гражданки Украины - "ФКУ СИЗО 2 ФСИН России по городу Москва.