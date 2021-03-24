Засудження кримчанина Аблямітова: Денісова каже, що покази були отримані під тиском ФСБ

Цитата

“Наголошую, що кримінальна справа є сфабрикованою, а рішення суду — безпідставним. Адже усі покази Меджита Аблямітова, отримані під час допитів на етапі слідства були отримані під тиском працівників ФСБ”, — повідомила Денісова.

Деталі

Омбудсмен нагадала, що так званий “Кіровський районний суд” у тимчасово окупованому Криму засудив Аблямітова до 6 років відбування покарання в колонії суворого режиму та 1 року адміннагляду після закінчення строку за нібито участь в добровільному батальйоні імені Номана Челебіджихана.

“Засуджую незаконний вирок, який є черговим прикладом репресій політично вмотивованого переслідування кримських татар та нагадую, що за сфабрикованими звинуваченнями у справі згаданого батальйону в Криму вже незаконно засуджені п’ятеро громадян України — Едем Кадиров, Февзі Саганджі, Дилявер Гафаров, Наріман Межмедінов, Айдин Мамутов. Закликаю міжнародну спільноту тиснути на РФ, аби якнайскоріше припинити політично вмотивовані переслідування наших співгромадян у тимчасово окупованому Криму та негайно звільнити усіх незаконно утримуваних громадян України”, — наголосила Денісова.

Контекст

19 серпня ФСБ Росії стверджувала, що затримала жителя Кіровського району Криму, якого підозрюють в участі в “українському націоналістичному батальйоні”. У ФСБ стверджують, що кримчанин в 2016 році виїхав на материкову частину України і вступив “у батальйон імені Номана Челебіджихана, створений Ленуром Іслямовим”.

Прокуратура АРК повідомила цього ж дня, що відкрила кримінальне провадження за фактами незаконного затримання та проведення обшуку в громадянина України за нібито участь в “добровільному кримськотатарському батальйоні імені Номана Челебіджихана”.

Раніше в Криму винесли три обвинувальних рішення щодо кримських татар, яких визнали винними в тому, що вони були членами “кримськотатарського батальйону” імені Номана Челебіджихана, засновником якого вважають Ленура Іслямова. Винесені також два заочних вироки кримчанам з аналогічними обвинуваченнями.

Дискусія про створення кримськотатарського батальйону в складі структури правоохоронних органів України триває з 2016 року.

У Національній гвардії України, яка входить в систему Міністерства внутрішніх справ України, відзначали, що заяви про створення в їх структурі “кримськотатарського батальйону” залишаються поки на рівні заяв, які не закріплені законодавчо.

Ленур Іслямов раніше закликав присвоїти створюваному “кримськотатарському батальйону” імені Номана Челебіджихана номер військової частини.