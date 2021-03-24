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Осуждение крымчанина Аблямитова: Денисова говорит, что показания были получены под давлением ФСБ

Осуждение крымчанина Аблямитова: Денисова говорит, что показания были получены под давлением ФСБ

Киев  •  УНН

 • 13637 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Уголовное дело о якобы участии крымского татарина Меджита Аблямитова в добровольном батальоне имени Номана Челебиджихана, который оккупационная власть считает незаконным вооруженным формированием, является сфабрикованным, а решение суда о его заключении — безосновательным. Об этом в своем Telegram-канале пишет Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

Цитата

“Подчеркиваю, что уголовное дело сфабриковано, а решение суда — безосновательно. Ведь все показания Меджита Аблямитова, полученные во время допросов на этапе следствия были получены под давлением работников ФСБ”, — сообщила Денисова.

Детали

Омбудсмен напомнила, что так называемый “Кировский районный суд” во временно оккупированном Крыму приговорил Аблямитова до 6 лет отбывания наказания в колонии строгого режима и 1 года админнадзора после окончания срока за якобы участие в добровольном батальоне имени Номана Челебиджихана.

“Осуждаю незаконный приговор, который является очередным примером репрессий политически мотивированного преследования крымских татар и напоминаю, что по сфабрикованным обвинениям в деле упомянутого батальона в Крыму уже незаконно осуждены пятеро граждан Украины — Эдем Кадыров, Февзи Саганджи, Дилявер Гафаров, Нариман Межмединов, Айдын Мамутов. Призываю международное сообщество оказывать давление на РФ, чтобы как можно скорее прекратить политически мотивированные преследования наших сограждан во временно оккупированном Крыму и немедленно освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины”, — подчеркнула Денисова.

Контекст

19 августа ФСБ России утверждала, что задержала жителя Кировского района Крыма, подозреваемого в участии в “украинском националистическом батальоне”. В ФСБ утверждают, что крымчанин в 2016 году выехал на материковую часть Украины и вступил “в батальон имени Номана Челебиджихана, созданный Ленуром Ислямовым”.

Прокуратура АРК сообщила в тот же день открыла уголовное производство по фактам незаконного задержания и проведения обыска у гражданина Украины за якобы участие в “добровольном крымскотатарском батальоне имени Номана Челебиджихана”.

Ранее в Крыму вынесли три обвинительных решения в отношении крымских татар, которых признали виновными в том, что они были членами “крымскотатарского батальона” имени Номана Челебиджихана, основателем которого считают Ленура Ислямова. Вынесены также два заочных приговора крымчанам с аналогичными обвинениями.

Дискуссия о создании крымскотатарского батальона в составе структуры правоохранительных органов Украины продолжается с 2016 года.

В Национальной гвардии Украины, которая входит в систему Министерства внутренних дел Украины, отмечали, что заявления о создании в их структуре “крымскотатарского батальона” остаются пока на уровне заявлений, которые не закреплены законодательно.

Ленур Ислямов ранее призвал присвоить создаваемому “крымскотатарскому батальону” имени Номана Челебиджихана номер воинской части.

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