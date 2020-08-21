У Сімферополі заарештували кримчанина, його звинувачують в участі в “нацбатальйоні”

За інформацією на сайті суду, Аблямітов перебуватиме в слідчому ізоляторі до 17 жовтня.

Як пише видання, 19 серпня ФСБ Росії стверджувала, що затримала жителя Кіровського району Криму, якого підозрюють в участі в “українському націоналістичному батальйоні”. У ФСБ стверджували, що кримчанин в 2016 році виїхав на материкову частину України і вступив “до батальйону імені Н. Челебіджихана, створеного Лєнуром Іслямовим”.

“Крим.Реаліі” намагалися зв’язатися з власником кримськотатарського телеканалу ATR, головою громадської організації “Аскер” Лєнуром Іслямовим, але наразі він не відповів.

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Прокуратура АРК повідомила цього ж дня, що відкрила кримінальне провадження за фактами незаконного затримання та проведення обшуку в громадянина України за нібито участь в “добровільному кримськотатарському батальйоні імені Номана Челебіджихана”.

Раніше в Криму винесли три обвинувальних рішення щодо кримських татар, яких визнали винними в тому, що вони були членами “кримськотатарського батальйону” імені Номана Челебіджихана, засновником якого вважають Ленура Іслямова. Винесені також два заочних вироки кримчанам з аналогічними обвинуваченнями.​

Дискусія про створення кримськотатарського батальйону в складі структури правоохоронних органів України триває з 2016 року.

У Національній гвардії України, яка входить в систему Міністерства внутрішніх справ України, відзначали, що заяви про створення в їх структурі “кримськотатарського батальйону” залишаються поки на рівні заяв, які не закріплені законодавчо.

Ленур Іслямов раніше закликав присвоїти створюваному “кримськотатарському батальйону” імені Номана Челебіджихана номер військової частини.