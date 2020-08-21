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В Симферополе арестовали крымчанина, его обвиняют в участии в "нацбатальоне"

Киев • УНН

 • 12401 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Подконтрольный России Киевский районный суд аннексированного Симферополя арестовал крымчанина Меджита Аблямитова. Его подозревают в участии в “Украинском националистическом батальоне”. Об этом сообщает проект “Радио Свобода” “Крым.Реалии”, передает УНН.

В Симферополе арестовали крымчанина, его обвиняют в участии в "нацбатальоне"

По информации на сайте суда, Аблямитов находиться в следственном изоляторе до 17 октября.

Как пишет издание, 19 августа ФСБ России утверждала, что задержала жителя Кировского района Крыма, подозреваемого в участии в “Украинском националистическом батальоне”. В ФСБ утверждали, что крымчанин в 2016 году выехал на материковую часть Украины и вступил “в батальон имени Н. Челебиджихана, созданного Ленуром Ислямовым”.

“Крым.Реалии” пытались связаться с владельцем крымскотатарского телеканала ATR, председателем общественной организации “Аскер” Ленуром Ислямов, но пока он не ответил.

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Прокуратура АРК сообщила этого же дня открыла уголовное производство по фактам незаконного задержания и проведения обыска у гражданина Украины за якобы участие в “добровольном крымскотатарском батальоне имени Номана Челебиджихана”.

Ранее в Крыму вынесли три обвинительных решения в отношении крымских татар, которых признали виновными в том, что они были членами “крымскотатарского батальона” имени Номана Челебиджихана, основателем которого считают Ленура Ислямова. Вынесены также два заочных приговора крымчанам с аналогичными обвинениями.

Дискуссия о создании крымскотатарского батальона в составе структуры правоохранительных органов Украины продолжается с 2016 года.

В Национальной гвардии Украины, которая входит в систему Министерства внутренних дел Украины, отмечали, что заявления о создании в их структуре “крымскотатарского батальона” остаются пока на уровне заявлений, которые не закреплены законодательно.

Ленур Ислямов ранее призвал присвоить создаваемому “крымскотатарскому батальону” имени Номана Челебиджихана номер воинской части.

Украинские Национальные Новости

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