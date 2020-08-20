Через затримання у Криму чоловіка за участь у "батальйоні Челебіджихана" відкрили провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Поліцейські Криму відкрили кримінальні провадження за фактами незаконного затримання та проведення обшуку у громадянина України за нібито участь у добровольчому кримськотатарському батальйоні імені Номана Челебіджихана на території анексованого півострову. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП в АР Крим та Севастополі.
"Затриманий мешканець Кіровського району АРК обвинувачується в участі у нібито незаконному збройному формуванні на території України, сприянні українським прикордонникам в спільному патрулюванні прикордонної зони з анексованим півостровом, перевірці громадян і автомобілів на пунктах пропуску", - вказали у поліції.
Так, зазначається, що під час моніторингу мережі Інтернет поліцейські виявили інформацію про проведення слідчих дій за місцем мешкання та затримання працівниками так званого ФСБ на тимчасово окупованій території АР Крим учасника добровольчого кримськотатарського "батальйону імені Номана Челебіджихана". Стосовно чоловіка окупаційна влада відкрила справу за статтею "участь у незаконному збройному формуванні", яка передбачає покарання до 15-ти років незаконного ув’язнення.
"Слідчими Головного управління поліції Криму дії окупаційної влади кваліфіковані за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 162 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності житла)", - повідомили у поліції.
Винним загрожує відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 10-ти років. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Автономної Республіки Крим.
Нагадаємо, фігуранта справи “справи Хізб ут-Тахрір” етапували до російської колонії.