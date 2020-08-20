Из-за задержания в Крыму мужчину за участие в "батальоне Челебиджихана" открыли производство
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Полицейские Крыма открыли уголовные производства по фактам незаконного задержания и проведения обыска у гражданина Украины за якобы участие в добровольческом крымскотатарском батальоне имени Номана Челебиджихана на территории аннексированного полуострова. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в АР Крым и Севастополе.
"Задержанный житель Кировского района АРК обвиняется в участии в якобы незаконном вооруженном формировании на территории Украины, содействии украинским пограничникам в совместном патрулировании пограничной зоны с аннексированным полуостровом, проверке граждан и автомобилей на пунктах пропуска", - указали в полиции.
Так, отмечается, что в ходе мониторинга сети Интернет полицейские обнаружили информацию о проведении следственных действий по месту жительства и задержания работниками так называемого ФСБ на временно оккупированной территории АР Крым участника добровольческого крымскотатарского "батальона имени Номана Челебиджихана". В отношении мужчины оккупационная власть открыла дело по статье "участие в незаконном вооруженном формировании", которая предусматривает наказание до 15 лет незаконного заключения.
"Следователями Главного управления полиции Крыма действия оккупационных властей квалифицированы по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилища)", - сообщили в полиции.
Виновным грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Автономной Республики Крым.
Напомним, фигуранта дела "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали в российскую колонию.