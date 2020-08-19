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Фігуранта справи “справи Хізб ут-Тахрір” етапували до російської колонії

Фігуранта справи “справи Хізб ут-Тахрір” етапували до російської колонії

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Кримськотатарського правозахисника, фігуранта справи “справи Хізб ут-Тахрір” Еміра-Усеїна Куку етапували до колонії республіки Башкортостан, що є суб’єктом Російської Федерації. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.

“Кримськотатарського правозахисника, фігуранта ялтинської “справи Хізб ут-Тахрір” Еміра-Усеїна Куку етапували у колонію №16 у місті Салават республіки Башкортостан”, - повідомляє ЗМІ з посиланням на дружину Куку Мер’єм.

Повідомляється, що адвокат політв’язня Рефат Юнус повідомив Мер’єм, що планує систематично – раз на два місяці, відвідувати його і інших політв’язнів у колонії.

“Емір-Усеїн зараз перебуває на карантині. Дуже був радий бачити адвоката і передав родині, своєму народу, громадськості великий привіт. Адвокат залишив йому свій номер телефону на випадок екстрених ситуацій”, – сказала Мер’єм Куку.

Зазначається, що сім’я стурбована станом здоров’я Емір-Усеіна Куку і відсутністю системного лікування.

“Еміра давно турбують нирки, які йому відбили при затриманні у Криму, але точного діагнозу досі немає. Прокололи в Ростові-на-Дону антибіотики – біль не минув. Крім іншого, з’явилося новоутворення у колінному суглобі. У Ростові-на-Дону, до етапу в Салават, йому зробили УЗД. Попередній висновок – кіста Бейкера”, – додала Мер'єм Куку.

Нагадаємо, Південний окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону 12 листопада 2019 року засудив до ув’язнення в колонії суворого режиму шістьох фігурантів ялтинської “справи Хізб ут-Тахрір”, зокрема і Емір-Усеіна Куку, який отримав 12 років ув’язнення.

15 листопада того ж року Емір-Усеїна Куку помістили в карцер.

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