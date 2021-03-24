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Кримчанина Аблямітова, якого звинувачували в участі в “українському нацбатальйоні”, засудили до 6 років колонії суворого режиму

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Суд в окупованому Росією Криму виніс вирок Меджиту Аблямітову, якого звинувачували в участі в “українському нацбатальйоні”. Його засудили до 6 років ув’язнення в колонії суворого режиму з обмеженням свободи на 1 рік. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Деталі

Сторона звинувачення попросила для Аблямітова 8,5 років позбавлення волі.

20 січня у суді допитали п’ятьох свідків у справі. Так, один з них, Айдин Мамутов, раніше засуджений за участь в батальйоні, повідомив, що не давав зазначених в протоколі допиту свідка показань.

Під час оголошення вироку в залі Кіровського районного суду дозволили бути присутніми брату та сестрі Аблямітова.

Що було раніше

19 серпня ФСБ Росії стверджувала, що затримала жителя Кіровського району Криму, якого підозрюють в участі в “українському націоналістичному батальйоні”. У ФСБ стверджують, що кримчанин в 2016 році виїхав на материкову частину України і вступив “у батальйон імені Номана Челебіджихана, створений Ленуром Іслямовим”.

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