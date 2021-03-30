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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 36911 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 53438 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 105689 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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3 марта, 11:09 • 141591 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 193979 просмотра

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Посол ЕС призвал Россию немедленно освободить трех украинцев в оккупированном Крыму

Посол ЕС призвал Россию немедленно освободить трех украинцев в оккупированном Крыму

Киев  •  УНН

 • 12940 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Посол ЕС в Украине Матти Маасикас призвал Россию немедленно освободить жителей оккупированного Крыма Меджита Аблямитова и Галину Довгополу, которым недавно вынесли долговременные приговоры, а также фрилансера "Радио Свобода" Владислава Есипенко. Об этом дипломат написал у себя в Twitter, передает УНН.

Цитата

"Последние длительные осуждения Меджита Аблямитова и Галины Довгополой и задержания Владислава Есипенко, фрилансера "Радио Свобода", иллюстрируют страшную ситуацию с правами человека в Крыму, незаконно аннексированного Россией. Мы осуждаем эти действия и призываем немедленно освободить их", - написал Маасикас.

Дополнение

Подконтрольный российской оккупационной власти так называемый "Севастопольский городской суд" вынес незаконный приговор гражданке Украины Галине Довгополой, осудив ее к 12 годам лишения свободы за якобы сбор данных для Украины относительно отдельного авиационного полка ЧФ РФ.

Аблямитова так называемый "Кировский районный суд" во временно оккупированном Крыму приговорил к 6 годам отбывания наказания в колонии строгого режима и 1 года админнадзора после окончания срока за якобы участие в добровольном батальоне имени Номана Челебиджихана.

Владислава Есипенко задержали сотрудники ФСБ 10 марта в районе села Перевальное вместе с жительницей Алушты Елизаветой Павленко. В машине Есипенко, утверждают российские правоохранители, при осмотре нашли самодельное взрывное устройство.

12 марта Киевский районный суд Симферополя арестовал Есипенко на два месяца по подозрению в незаконном изготовлении взрывного устройства часть 1 статьи 223.1 Уголовного кодекса РФ.

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