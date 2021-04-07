Денісова: Україна і Рада Європи посилять співпрацю щодо захисту прав полонених українців

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Київ • УНН

 • 17689 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Український омбудсмен Людмила Денісова і комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович під час зустрічі 7 квітня домовилися про співпрацю в питаннях захисту прав незаконно утримуваних Росією українців. Про це Денісова написала в своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Цитата

“Ми з пані Дунею Міятович посилюємо співробітництво в питаннях захисту прав незаконно утримуваних Росією громадян України, зокрема щодо інформування нами офісу комісара Ради Європи з прав людини про факти порушень прав наших співгромадян і її сприяння у відновленні їхніх прав і якнайшвидшого звільнення”, — написала Денісова.

Деталі

За повідомленням, під час зустрічі Денісова і Міятович також обговорили дотримання прав людини в анексованому Криму.

“Повідомила про незаконні призовні кампанії і заміну демографічного складу населення в тимчасово окупованому Криму, порушення прав власності, права на освіту рідною мовою, на свободу віросповідання, свободу думки і тому подібне”, — додала Денісова.

Зокрема, український омбудсмен повідомила комісару Ради Європи з прав людини, що Росія переслідує з політичних мотивів 133 громадян України.

Доповнення

В українському МЗС назвали воєнним злочином призов Росією українців у окупованому Криму. А в ЄС — порушенням міжнародного права російський призов у Криму.

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