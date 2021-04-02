У МЗС назвали воєнним злочином призов Росією українців у окупованому Криму

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"Системно порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, зокрема положення Четвертої Женевської конвенції 1949 року, російська окупаційна адміністрація здійснює призов до своїх Збройних Сил і на тимчасово окупованій території України.

Починаючи з 2015 року, російська окупаційна адміністрація вже провела на півострові 12 призовних кампаній, незаконно призвавши близько 28 тисяч осіб, а 1 квітня 2021 року розпочинає чергову призовну кампанію.

Незгодних із примусовим призовом кримчан окупаційна адміністрація піддає кримінальному переслідуванню, що також є порушенням Четвертої Женевської конвенції", - йдеться у повідомленні.

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У МЗС додали, що всупереч нормам міжнародного гуманітарного права Росією здійснюється пропаганда служби в армії держави-агресора, зокрема і серед дітей.

"Закликаємо міжнародну спільноту дати належну оцінку таким діям РФ на тимчасово окупованій території, продовжити та посилити політико-дипломатичний тиск на державу-агресора з метою повернення РФ до дотримання норм та принципів міжнародного права", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

В ЄС назвали порушенням міжнародного права російський призов у Криму.