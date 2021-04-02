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У МЗС назвали воєнним злочином призов Росією українців у окупованому Криму

У МЗС назвали воєнним злочином призов Росією українців у окупованому Криму

Київ • УНН

 • 16986 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест проти вчинення Російською Федерацією воєнного злочину — призову громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь на службу в Збройних Силах РФ, передає УНН із посиланням на пресцентр МЗС.

Цитата

"Системно порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, зокрема положення Четвертої Женевської конвенції 1949 року, російська окупаційна адміністрація здійснює призов до своїх Збройних Сил і на тимчасово окупованій території України.

Починаючи з 2015 року, російська окупаційна адміністрація вже провела на півострові 12 призовних кампаній, незаконно призвавши близько 28 тисяч осіб, а 1 квітня 2021 року розпочинає чергову призовну кампанію.

Незгодних із примусовим призовом кримчан окупаційна адміністрація піддає кримінальному переслідуванню, що також є порушенням Четвертої Женевської конвенції", - йдеться у повідомленні.

Деталі

У МЗС додали, що всупереч нормам міжнародного гуманітарного права Росією здійснюється пропаганда служби в армії держави-агресора, зокрема і серед дітей.

"Закликаємо міжнародну спільноту дати належну оцінку таким діям РФ на тимчасово окупованій території, продовжити та посилити політико-дипломатичний тиск на державу-агресора з метою повернення РФ до дотримання норм та принципів міжнародного права", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

В ЄС назвали порушенням міжнародного права російський призов у Криму.

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