У МЗС назвали воєнним злочином призов Росією українців у окупованому Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест проти вчинення Російською Федерацією воєнного злочину — призову громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь на службу в Збройних Силах РФ, передає УНН із посиланням на пресцентр МЗС.
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"Системно порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, зокрема положення Четвертої Женевської конвенції 1949 року, російська окупаційна адміністрація здійснює призов до своїх Збройних Сил і на тимчасово окупованій території України.
Починаючи з 2015 року, російська окупаційна адміністрація вже провела на півострові 12 призовних кампаній, незаконно призвавши близько 28 тисяч осіб, а 1 квітня 2021 року розпочинає чергову призовну кампанію.
Незгодних із примусовим призовом кримчан окупаційна адміністрація піддає кримінальному переслідуванню, що також є порушенням Четвертої Женевської конвенції", - йдеться у повідомленні.
Деталі
У МЗС додали, що всупереч нормам міжнародного гуманітарного права Росією здійснюється пропаганда служби в армії держави-агресора, зокрема і серед дітей.
"Закликаємо міжнародну спільноту дати належну оцінку таким діям РФ на тимчасово окупованій території, продовжити та посилити політико-дипломатичний тиск на державу-агресора з метою повернення РФ до дотримання норм та принципів міжнародного права", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
В ЄС назвали порушенням міжнародного права російський призов у Криму.