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В МИД назвали военным преступлением призыв Россией украинцев в оккупированном Крыму

В МИД назвали военным преступлением призыв Россией украинцев в оккупированном Крыму

Киев  •  УНН

 • 16984 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест против совершения Российской Федерацией военного преступления - призыва граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь на службу в Вооруженных Силах РФ, передает УНН со ссылкой на пресс-центр МИД.

Цитата

“Системно нарушение норм международного гуманитарного права, в частности положения Четвертой Женевской конвенции 1949 года российская оккупационная администрация осуществляет призыв к своим Вооруженных Сил и на временно оккупированной территории Украины.

Начиная с 2015 года, российская оккупационная администрация уже провела на полуострове 12 призывных кампаний, незаконно призвав около 28 тыс. человек, а 1 апреля 2021 года начинает очередную призывную кампанию.

Несогласных с принудительным призывом крымчан оккупационная администрация подвергает уголовному преследованию, что также является нарушением Четвертой Женевской конвенции”, — говорится в сообщении.

Детали

В МИД добавили, что вопреки нормам международного гуманитарного права Россией осуществляется пропаганда службы в армии государства-агрессора, в том числе и среди детей.

“Призываем международное сообщество дать надлежащую оценку таким действиям РФ на временно оккупированной территории, продолжить и усилить политико-дипломатическое давление на государство-агрессора с целью возвращения РФ к соблюдению норм и принципов международного права”, — говорится в сообщении.

Дополнение

В ЕС назвали нарушением международного права российский призыв в Крыму.

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